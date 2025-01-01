ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLKernelCreate 

KernelCreate

Создает точку входа в программу OpenCL по указанному индексу.

bool  KernelCreate(
   const int     kernel_index,     // индекс кернела
   const string  kernel_name       // имя кернела
   );

Параметры

kernel_index

[in]  Индекс объекта кернел.

kernel_name

[in]  Имя объекта кернел.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.