ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLSetBuffersCount 

SetBuffersCount

Устанавливает количество буферов.

bool  SetBuffersCount(
   const int  total_buffers      // количество буферов
   );

Параметры

total_buffers

[in]  Общее количество буферов.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.