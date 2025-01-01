MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCAppDialogIniFileExt CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff IniFileExt Sets the file extension for loading/saving the control state. virtual string IniFileExt() const Return Value File extension used for loading/saving of the control state. IniFileName CreateCommon