//---- 描述模型输入和输出数据的形状

const long ExtOutputShape[] = {1,1};

const long ExtInputShape [] = {1,10,4};

//--- 创建模型

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- 指定输入数据形状

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- 指定输出数据形状

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}