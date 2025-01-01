- ONNX支持
- 格式转换
- 自动数据类型转换
- 创建模型
- 运行模型
- 运行策略测试
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- 数据结构
OnnxSetOutputShape
通过索引设置模型输出数据的形状。
|
bool OnnxSetOutputShape(
参数
onnx_handle
[in] 通过OnnxCreate或OnnxCreateFromBuffer创建的ONNX会话对象句柄。
output_index
[in] 输出参数的索引，从0开始。
shape
[in] 描述模型输出数据形状的数组。
返回值
如果成功，返回输入参数的名称；否则返回NULL。要获取错误代码，请调用GetLastError函数。
例如：
|
//---- 描述模型输入和输出数据的形状
