- ONNX 지원
- 포맷 변환
- 자동 데이터 유형 변환
- 모델 생성
- 모델 실행
- 전략 테스터에서 실행
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- 데이터 구조
모델의 출력 데이터의 형태를 인덱스별로 설정합니다.
bool OnnxSetOutputShape(
패러미터
onnx_handle
[in] 다음을 통해 생성된 ONNX session 객체 핸들 OnnxCreate or OnnxCreateFromBuffer.
output_index
【in】 0부터 시작하는 출력 매개변수의 인덱스입니다.
shape
[in] 모델의 출력 데이터 모양을 설명하는 배열입니다.
반환 값
성공 시 입력 매개변수의 이름을 반환합니다. 그렇지 않으면 NULL을 반환합니다. error 코드를 호출하기 위한GetLastError 함수.
예:
//---- 모델의 입력 및 출력 데이터의 쉐이프를 설명합니다.
