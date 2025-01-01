- Soporte de ONNX
OnnxSetOutputShape
Establece la dimensionalidad de los datos de salida del modelo según el índice.

bool OnnxSetOutputShape(
Parámetros
onnx_handle
[in] Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.
output_index
[in] Índice del parámetro de salida, comenzando desde 0.
shape
[in] Matriz que describe la dimensionalidad de los datos de salida del modelo.
Valor retornado
Si la ejecución tiene éxito, retornará el nombre del parámetro de entrada; de lo contrario, NULL. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.
Ejemplo:

//---- describimos la dimensionalidad de los datos de entrada y salida del modelo
