DocumentationSections
Référence MQL5Modèles ONNXOnnxSetOutputShape 

OnnxSetOutputShape

Définit la forme des données de sortie d'un modèle par index.

bool  OnnxSetOutputShape(
   long          onnx_handle,   // handle de session ONNX
   long          output_index,  // index des paramètres de sortie
   const ulong&  shape[]        // tableau décrivant la forme des données de sortie
   );

Paramètres

onnx_handle

[in]  Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

output_index

[in]  Index du paramètre de sortie, à partir de 0.

shape

[in]  Tableau décrivant la forme des données de sortie du modèle.

Valeur de Retour

Retourne le nom du paramètre d'entrée en cas de succès ; sinon renvoie NULL. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.

Exemple :

//---- décrit les formes des données d'entrée et de sortie du modèle
   const long  ExtOutputShape[] = {1,1};
   const long  ExtInputShape [] = {1,10,4};
//--- crée le modèle
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- spécifie la forme des données d'entrée
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("échec, erreur OnnxSetInputShape ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- spécifie la forme des données de sortie
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("échec, erreur OnnxSetOutputShape ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }

Voir également

OnnxSetInputShape