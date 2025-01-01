ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスONNXモデルOnnxSetOutputShape 

OnnxSetOutputShape

インデックスによってモデルの出力データの形状を設定します。

bool  OnnxSetOutputShape(
  long         onnx_handle,   // ONNXセッションハンドル
  long         output_index, // 出力パラメータインデックス
  const ulong& shape[]     // 出力データの形状を記述する配列
  );

パラメータ

onnx_handle

[in] OnnxCreateまたは OnnxCreateFromBufferで作成されたONNXセッションオブジェクトハンドル

output_index

[in] 0から始まる出力パラメータのインデックス

shape

[in] 出力データ形状を記述する配列

戻り値

成功した場合は入力パラメータの名前、それ以外の場合はNULL。エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。

例：

//---- モデルの入出力データの形状を指定する
  const long ExtOutputShape[] = {1,1};
  const long ExtInputShape [] = {1,10,4};
//--- モデルを作成する
  long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- 入力データの形状を指定する
  if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
    {
    Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
    OnnxRelease(handle);
    return(-1);
    }
//--- 出力データの形状を指定する
  if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
    {
    Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
    OnnxRelease(handle);
    return(-1);
    }

参照

OnnxSetInputShape