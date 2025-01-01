- ONNXサポート
- フォーマット変換
- データ型の自動変換
- モデルの作成
- モデルの実行
- ストラテジーテスターでの実行
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- データ構造体
OnnxSetOutputShape
インデックスによってモデルの出力データの形状を設定します。
|
bool OnnxSetOutputShape(
パラメータ
onnx_handle
[in] OnnxCreateまたは OnnxCreateFromBufferで作成されたONNXセッションオブジェクトハンドル
output_index
[in] 0から始まる出力パラメータのインデックス
shape
[in] 出力データ形状を記述する配列
戻り値
成功した場合は入力パラメータの名前、それ以外の場合はNULL。エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。
例：
|
//---- モデルの入出力データの形状を指定する
参照