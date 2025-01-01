- ONNX Unterstützung
- Format-Konvertierung
- Automatische Konvertierung von Datentypen
- Erstellen eines Modells
- Ausführung eines Modells
- Ausführen im Strategy Tester
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Datenstrukturen
Legt die Form der Ausgangsdaten eines Modells nach dem Index fest.
|
bool OnnxSetOutputShape(
Parameter
onnx_handle
[in] Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.
output_index
[in] Index des Ausgangsparameters, beginnend bei 0.
shape
[in] Array, das die Form der Ausgangsdaten des Modells beschreibt.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg den Namen des Eingangsparameters zurück, andernfalls NULL. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.
Beispiel:
|
//---- Beschreibung der Formen der Eingangs- und Ausgangsdaten des Modells
