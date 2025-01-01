DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5ONNX ModelleOnnxSetOutputShape 

OnnxSetOutputShape

Legt die Form der Ausgangsdaten eines Modells nach dem Index fest.

bool  OnnxSetOutputShape(
   long          onnx_handle,   // Handle der ONNX-Sitzung
   long          output_index,  // Ausgangsparameterindex
   const ulong&  shape[]        // Array zur Beschreibung der Form der Ausgangsdaten
   );

Parameter

onnx_handle

[in]  Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.

output_index

[in]  Index des Ausgangsparameters, beginnend bei 0.

shape

[in]  Array, das die Form der Ausgangsdaten des Modells beschreibt.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg den Namen des Eingangsparameters zurück, andernfalls NULL. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.

Beispiel:

//---- Beschreibung der Formen der Eingangs- und Ausgangsdaten des Modells
   const long  ExtOutputShape[] = {1,1};
   const long  ExtInputShape [] = {1,10,4};
//--- Modell erstellen
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- Die Form der Eingangsdaten spezifizieren
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("fehlgeschlagen, OnnxSetInputShape-Fehler: ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- Spezifikation der Form der Ausgangsdaten
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("fehlgeschlagen, OnnxSetOutputShape-Fehler: ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }

Siehe auch

OnnxSetInputShape