OnnxGetOutputTypeInfo

Holt die Beschreibung des Ausgangstyps aus dem Modell.

bool  OnnxGetOutputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // ONNX-Sitzungshandle
   long           index,        // Parameterindex
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // Parametertypbeschreibung
   );

Parameter

onnx_handle

[in]  Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Index des Ausgangsparameters, beginnend mit 0.

typeinfo

[out]  Die Struktur OnnxTypeInfo beschreibt den Typ des Ausgangsparameters.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.