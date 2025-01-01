- ONNX支持
- 格式转换
- 自动数据类型转换
- 创建模型
- 运行模型
- 运行策略测试
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- 数据结构
OnnxGetOutputTypeInfo
从模型获取输出类型的描述。
|
bool OnnxGetOutputTypeInfo(
参数
onnx_handle
[in] 通过OnnxCreate或OnnxCreateFromBuffer创建的ONNX会话对象句柄。
index
[in] 输出参数的索引，从0开始。
typeinfo
[out] 描述输出参数类型的OnnxTypeInfo结构。
返回值
如果成功返回true；否则返回false。要获取错误代码，请调用GetLastError函数。