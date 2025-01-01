文档部分
OnnxGetOutputTypeInfo

从模型获取输出类型的描述。

bool  OnnxGetOutputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // ONNX会话句柄
   long           index,        // 参数索引
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // 参数类型描述
   );

参数

onnx_handle

[in]  通过OnnxCreateOnnxCreateFromBuffer创建的ONNX会话对象句柄。

index

[in]  输出参数的索引，从0开始。

typeinfo

[out]  描述输出参数类型的OnnxTypeInfo结构。

返回值

如果成功返回true；否则返回false。要获取错误代码，请调用GetLastError函数。