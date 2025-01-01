ドキュメントセクション
モデルから出力型の説明を取得します。

bool  OnnxGetOutputTypeInfo(
  long           onnx_handle, // ONNXセッションハンドル
  long           index,       // パラメータインデックス
  OnnxTypeInfo& typeinfo     // パラメータ型の記述
  );

パラメータ

onnx_handle

[in] OnnxCreateまたは OnnxCreateFromBufferで作成されたONNXセッションオブジェクトハンドル

index

[in] 0から始まる出力パラメータのインデックス

typeinfo

[out] 出力パラメータの型を記述するOnnxTypeInfo構造体

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse。エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。