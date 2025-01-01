DocumentationSections
Retourne la description du type de sortie à partir du modèle.

bool  OnnxGetOutputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // handle de session ONNX
   long           index,        // index du paramètre
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // description du type de paramètre
   );

Paramètres

onnx_handle

[in]  Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Index du paramètre de sortie, commençant par 0.

typeinfo

[out]  La structure OnnxTypeInfo qui décrit le type du paramètre de sortie.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès ; sinon renvoie false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.