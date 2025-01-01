DocumentazioneSezioni
OnnxGetOutputTypeInfo

Ottiene la descrizione del tipo di uscita dal modello.

bool  OnnxGetOutputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // handle sessione ONNX
   long           index,        // indice parametro
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // descrizione del tipo di parametro
   );

Parametri

onnx_handle

[in] Handle ONNX dell'oggetto della sessione creato tramite OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

index

[in] Indice del parametro d'uscita, partendo da 0.

typeinfo

[out] La struttura OnnxTypeInfo che descrive il tipo del parametro d'uscita.

Valore Restituito

Restituisce true in caso di successo; altrimenti restituisce false. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.