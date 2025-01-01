Manual de referencia de MQL5Modelos ONNXOnnxGetOutputTypeInfo
- Soporte de ONNX
- Conversión de formatos
- Autoconversión de los datos
- Creación de un modelo
- Inicio del modelo
- Comprobación en el simulador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estructura de los datos
OnnxGetOutputTypeInfo
Obtener la descripción del tipo de parámetro de salida del modelo.
|
bool OnnxGetOutputTypeInfo(
Parámetros
onnx_handle
[in] Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.
index
[in] Índice del parámetro de salida, comenzando desde 0.
typeinfo
[out] Estructura OnnxTypeInfo que describe el tipo de parámetro de salida.
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.