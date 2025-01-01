DokumentationKategorien
Abrufen der Beschreibung des Eingangstyps des Modells.

bool  OnnxGetInputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // ONNX-Sitzungshandle
   long           index,        // Parameterindex
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // Parametertypbeschreibung
   );

Parameter

onnx_handle

[in]  Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Index des Eingangsparameters, beginnend mit 0.

typeinfo

[out]  Die Struktur OnnxTypeInfo beschreibt den Typ des Eingangsparameters.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.