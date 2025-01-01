MQL5 RiferimentoModelli ONNXOnnxGetInputTypeInfo
- Supporto ONNX
- Conversione Di Formato
- Conversione automatica del tipo di dati
- Creazione di un Modello
- Esecuzione di un modello
- Eseguire nello Strategy Tester
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Strutture dati
OnnxGetInputTypeInfo
Ottiene la descrizione del tipo di ingresso dal modello.
|
bool OnnxGetInputTypeInfo(
Parametri
onnx_handle
[in] Handle ONNX dell'oggetto della sessione creato tramite OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.
index
[in] Indice del parametro d'ingresso, partendo da 0.
typeinfo
[out] La struttura OnnxTypeInfo descrive il tipo del parametro d'ingresso.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di successo; altrimenti restituisce false. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.