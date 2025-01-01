DocumentaciónSecciones
Obtener la descripción del tipo de parámetro de entrada del modelo.

bool  OnnxGetInputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // manejador de la sesión ONNX
   long           index,        // índice del parámetro
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // descripción del tipo de parámetro
   );

Parámetros

onnx_handle

[in]  Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Índice del parámetro de entrada, comenzando desde 0.

typeinfo

[out]  Estructura OnnxTypeInfo que describe el tipo de parámetro de entrada.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.