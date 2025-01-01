OnnxGetInputTypeInfo

Retourne la description du type d'entrée à partir du modèle.

bool OnnxGetInputTypeInfo(

long onnx_handle,

long index,

OnnxTypeInfo& typeinfo

);

Paramètres

onnx_handle

[in] Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

index

[in] Index du paramètre d'entrée, commençant par 0.

typeinfo

[out] La structure OnnxTypeInfo qui décrit le type du paramètre d'entrée.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès ; sinon renvoie false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.