MQL5 リファレンスONNXモデルOnnxGetInputTypeInfo
- ONNXサポート
- フォーマット変換
- データ型の自動変換
- モデルの作成
- モデルの実行
- ストラテジーテスターでの実行
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- データ構造体
OnnxGetInputTypeInfo
モデルから入力型の説明を取得します。
|
bool OnnxGetInputTypeInfo(
パラメータ
onnx_handle
[in] OnnxCreateまたは OnnxCreateFromBufferで作成されたONNXセッションオブジェクトハンドル
index
[in] 0から始まる入力パラメータのインデックス
typeinfo
[out] 入力パラメータの型を記述するOnnxTypeInfo構造体
戻り値
成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse。エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。