MQL5 リファレンスONNX 모델OnnxGetInputTypeInfo
- ONNX 지원
- 포맷 변환
- 자동 데이터 유형 변환
- 모델 생성
- 모델 실행
- 전략 테스터에서 실행
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- 데이터 구조
OnnxGetInputTypeInfo
모델에서 입력 유형에 대한 설명을 가져옵니다.
|
bool OnnxGetInputTypeInfo(
패러미터
onnx_handle
[in] 다음을 통해 생성된 ONNX session 객체 핸들 OnnxCreate or OnnxCreateFromBuffer.
index
【in】 0부터 시작하는 입력 매개변수의 인덱스입니다.
typeinfo
[out]OnnxTypeInfo 입력 매개변수의 유형을 설명하는 구조입니다.
반환 값
성공하면 true를 반환합니다. 그렇지 않으면 거짓을 반환합니다. error 코드를 호출하기 위한GetLastError 함수.