Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты графиков
- Типы событий графика
- Периоды графиков
- Свойства графиков
- Позиционирование графика
- Отображение графиков
- Примеры работы с графиком
Константы графиков
Константы, описывающие различные свойства графиков, разделены на следующие группы:
- Типы событий – события, которые возникают при работе с графиком;
- Периоды графиков – стандартные встроенные периоды;
- Свойства графиков – идентификаторы, используемые в качестве параметров функций для работы с графиками;
- Константы позиционирования - значения параметра функции ChartNavigate();
- Отображение графиков - задание внешнего вида графика.