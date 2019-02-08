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Индикаторы

MA_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3138
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор MA as an oscillator - это скользящая средняя в виде осциллятора.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • MA period - период расчёта MA
  • MA method - метод расчёта MA
  • MA applied price - цена расчёта MA

В качестве метода расчёта МА доступны 18 типов скользящих средних:

Расчёт:

MA Oscillator = Close/MA - 1.0

где

MA - MA(MA applied price, MA period, MA method)

Trix_Bar Trix_Bar

Индикатор Trix Bar

CCI_MACD_Overlay CCI_MACD_Overlay

Индикатор CCI/MACD Overlay

HL_MA_Band HL_MA_Band

Индикатор High/Low Moving Average Band

PA_Colored_Candle_Dashboard PA_Colored_Candle_Dashboard

Индикатор Multitimeframe Multi Currency Pair PA Colored Candle Dashboard