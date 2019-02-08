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HL_MA_Band - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор High/Low Moving Average Band рисует ленту в виде цветной гистограммы, ограниченную двумя скользящими средними, построенными по ценам High и Low.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
В качестве метода расчёта доступны 18 типов скользящих средних:
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
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