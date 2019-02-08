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Индикаторы

HL_MA_Band - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3211
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор High/Low Moving Average Band рисует ленту в виде цветной гистограммы, ограниченную двумя скользящими средними, построенными по ценам High и Low.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта

В качестве метода расчёта доступны 18 типов скользящих средних:


MA_Oscillator MA_Oscillator

Индикатор MA Oscillator

Trix_Bar Trix_Bar

Индикатор Trix Bar

PA_Colored_Candle_Dashboard PA_Colored_Candle_Dashboard

Индикатор Multitimeframe Multi Currency Pair PA Colored Candle Dashboard

Aroon_Oscillator_HeatMap Aroon_Oscillator_HeatMap

Индикатор Aroon oscillator Heatmap