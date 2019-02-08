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Индикаторы

Trix_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4231
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Информационно-сигнальный индикатор Trix Bar отображает в отдельном окне графика состояние индикатора Trix oscillator.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Trix Period - период расчёта осциллятора Trix
  • Trix First MA method - метод расчёта первой МА осциллятора Trix
  • Trix Second MA method - метод расчёта второй МА осциллятора Trix
  • Trix Third MA method - метод расчёта третьей МА осциллятора Trix
  • Trix Signal period - период расчёта сигнальной линии осциллятора Trix
  • Trix Signal method - метод расчёта сигнальной линии осциллятора Trix
  • Trix Applied price - цена расчёта осциллятора Trix

Для расчёта наличие осциллятора Trix Oscillator не обязательно - рассчитывается индикатором самостоятельно.

Рис.1. Trix Bar


Рис.2. Trix Bar + Trix Oscillator


CCI_MACD_Overlay CCI_MACD_Overlay

Индикатор CCI/MACD Overlay

MTF_Price_Bar MTF_Price_Bar

Индикатор Multi Time Frame Price Bar

MA_Oscillator MA_Oscillator

Индикатор MA Oscillator

HL_MA_Band HL_MA_Band

Индикатор High/Low Moving Average Band