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Trix_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Информационно-сигнальный индикатор Trix Bar отображает в отдельном окне графика состояние индикатора Trix oscillator.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Trix Period - период расчёта осциллятора Trix
- Trix First MA method - метод расчёта первой МА осциллятора Trix
- Trix Second MA method - метод расчёта второй МА осциллятора Trix
- Trix Third MA method - метод расчёта третьей МА осциллятора Trix
- Trix Signal period - период расчёта сигнальной линии осциллятора Trix
- Trix Signal method - метод расчёта сигнальной линии осциллятора Trix
- Trix Applied price - цена расчёта осциллятора Trix
Для расчёта наличие осциллятора Trix Oscillator не обязательно - рассчитывается индикатором самостоятельно.
Рис.1. Trix Bar
Рис.2. Trix Bar + Trix Oscillator
CCI_MACD_Overlay
Индикатор CCI/MACD OverlayMTF_Price_Bar
Индикатор Multi Time Frame Price Bar
MA_Oscillator
Индикатор MA OscillatorHL_MA_Band
Индикатор High/Low Moving Average Band