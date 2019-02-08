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CCI_MACD_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CCI/MACD Overlay рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения стандартных индикаторов CCI и MACD
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- CCI period - период расчёта CCI
- MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
- MACD Signal period - период расчёта сигнальной SMA MACD
- Если CCI выше ноля и MACD выше своей сигнальной линии
фиксируется бычье состояние - свечи окрашиваются зелёным цветом
- Если CCI ниже ноля и MACD ниже своей сигнальной линии
фиксируется медвежье состояние - свечи окрашиваются красным цветом
- В любых иных случаях
фиксируется нейтральное состояние - свечи окрашиваются серым цветом
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