Индикатор CCI/MACD Overlay рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения стандартных индикаторов CCI и MACD

Имеет четыре настраиваемых параметра:

CCI period - период расчёта CCI

- период расчёта CCI MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD



- период расчёта быстрой EMA MACD MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD

- период расчёта медленной EMA MACD MACD Signal period - период расчёта сигнальной SMA MACD