CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CCI_MACD_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3505
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор CCI/MACD Overlay рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения стандартных индикаторов CCI и MACD

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • CCI period - период расчёта CCI
  • MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
  • MACD Signal period - период расчёта сигнальной SMA MACD
  • Если CCI выше ноля и MACD выше своей сигнальной линии
    фиксируется бычье состояние - свечи окрашиваются зелёным цветом
  • Если CCI ниже ноля и MACD ниже своей сигнальной линии
    фиксируется медвежье состояние - свечи окрашиваются красным цветом
  • В любых иных случаях
    фиксируется нейтральное состояние - свечи окрашиваются серым цветом


MTF_Price_Bar MTF_Price_Bar

Индикатор Multi Time Frame Price Bar

CAM CAM

Индикатор Coordinated ADX and MACD

Trix_Bar Trix_Bar

Индикатор Trix Bar

MA_Oscillator MA_Oscillator

Индикатор MA Oscillator