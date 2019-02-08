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PA_Colored_Candle_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair PA Colored Candle Dashboard - это мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор Price Action Colored Candle
в виде таблицы значений по символам и таймфреймам. При совпадении
направлений по всем таймфреймам любого из используемых символов,
индикатор сообщает об этом алертом, повторяющимся через заданное
количество минут.
Имеет тридцать семь настраиваемых параметров:
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки вывода сообщений
- Show alerts - показывать оповещения алертом
- Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: PACC Bullish color - цвет текста сообщений бычьего направления PA Colored Candle
- Panel: PACC Bearish color - цвет текста сообщений медвежьего направления PA Colored Candle
- Panel: PACC Neutral color - цвет нейтрального состояния
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Индикатор Price Action Colored Candle должен быть установлен в терминале и находиться в стандартной папке индикаторов.
HL_MA_Band
Индикатор High/Low Moving Average BandMA_Oscillator
Индикатор MA Oscillator
Aroon_Oscillator_HeatMap
Индикатор Aroon oscillator HeatmapGeneric_Overlay_Heatmap
Индикатор Generic Overlay Heatmap