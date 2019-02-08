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Индикаторы

PA_Colored_Candle_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4045
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair PA Colored Candle Dashboard - это мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор Price Action Colored Candle в виде таблицы значений по символам и таймфреймам. При совпадении направлений по всем таймфреймам любого из используемых символов, индикатор сообщает об этом алертом, повторяющимся через заданное количество минут.

Имеет тридцать семь настраиваемых параметров:

  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки вывода сообщений
  • Show alerts - показывать оповещения алертом
  • Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: PACC Bullish color - цвет текста сообщений бычьего направления PA Colored Candle
  • Panel: PACC Bearish color - цвет текста сообщений медвежьего направления PA Colored Candle
  • Panel: PACC Neutral color - цвет нейтрального состояния
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой

Индикатор Price Action Colored Candle должен быть установлен в терминале и находиться в стандартной папке индикаторов.


HL_MA_Band HL_MA_Band

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Индикатор MA Oscillator

Aroon_Oscillator_HeatMap Aroon_Oscillator_HeatMap

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