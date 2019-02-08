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Индикаторы

Aroon_Oscillator_HeatMap - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2522
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Информационно-сигнальный индикатор Aroon oscillator Heatmap. Отображает состояние осциллятора Aroon oscillator в отдельном окне в виде сигнальных указателей.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Aroon Period - период расчёта Aroon oscillator
  • Aroon Filter - величина фильтра Aroon oscillator

Для работы не требуется наличие Aroon oscillator в терминале - рассчитывается индикатором самостоятельно

PA_Colored_Candle_Dashboard PA_Colored_Candle_Dashboard

Индикатор Multitimeframe Multi Currency Pair PA Colored Candle Dashboard

HL_MA_Band HL_MA_Band

Индикатор High/Low Moving Average Band

Generic_Overlay_Heatmap Generic_Overlay_Heatmap

Индикатор Generic Overlay Heatmap

Aroon_Oscillator_with_Alerts Aroon_Oscillator_with_Alerts

Индикатор Aroon oscillator with alerts