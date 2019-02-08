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Aroon_Oscillator_HeatMap - индикатор для MetaTrader 5
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Информационно-сигнальный индикатор Aroon oscillator Heatmap. Отображает состояние осциллятора Aroon oscillator в отдельном окне в виде сигнальных указателей.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Aroon Period - период расчёта Aroon oscillator
- Aroon Filter - величина фильтра Aroon oscillator
Для работы не требуется наличие Aroon oscillator в терминале - рассчитывается индикатором самостоятельно
PA_Colored_Candle_Dashboard
Индикатор Multitimeframe Multi Currency Pair PA Colored Candle DashboardHL_MA_Band
Индикатор High/Low Moving Average Band
Generic_Overlay_Heatmap
Индикатор Generic Overlay HeatmapAroon_Oscillator_with_Alerts
Индикатор Aroon oscillator with alerts