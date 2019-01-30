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MTF_MA_Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi Time Frame MA Channel рисует канал из скользящих средних с заданного таймфрейма, образованные основной МА и двух дополнительных с периодами их расчёта больше и меньше периода расчёта основной МА на заданный шаг.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- MA period - период расчёта основной MA
- MA method - метод расчёта основной MA
- MA applied price - цена расчёта основной MA
- MA period's step - шаг периодов расчёта дополнительных MA
- MA Timeframe - таймфрейм расчёта MA
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
Расчёт:
Center = MA(MA applied price, MA period, MA method)
Top = MA(MA applied price, MA period + MA period's step, MA method)
Bottom = MA(MA applied price, MA period - MA period's step, MA method)
В качестве метода расчёта МА доступны 18 типов скользящих средних:
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
Рис.1. Multi Time Frame MA Channel с таймфрейма H4 на графике H1, Drawing mode = Slope
Рис.2. Multi Time Frame MA Channel с таймфрейма H4 на графике H1, Drawing mode = Steps
Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахИнформация о сделках - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор показывает историю сделок на указанном периоде.
Индикатор Parabolic SAR Price TargetsChoppy_Market_ADX_Indicator
Индикатор Choppy Market ADX