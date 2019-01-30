CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MTF_MA_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2887
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Multi Time Frame MA Channel рисует канал из скользящих средних с заданного таймфрейма, образованные основной МА и двух дополнительных с периодами их расчёта больше и меньше периода расчёта основной МА на заданный шаг.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • MA period - период расчёта основной MA
  • MA method - метод расчёта основной MA
  • MA applied price - цена расчёта основной MA
  • MA period's step - шаг периодов расчёта дополнительных MA
  • MA Timeframe - таймфрейм расчёта MA
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями

Расчёт:

Center = MA(MA applied price, MA period, MA method)

Top = MA(MA applied price, MA period + MA period's step, MA method)

Bottom = MA(MA applied price, MA period - MA period's step, MA method)

В качестве метода расчёта МА доступны 18 типов скользящих средних:


Рис.1. Multi Time Frame MA Channel с таймфрейма H4 на графике H1, Drawing mode = Slope


Рис.2. Multi Time Frame MA Channel с таймфрейма H4 на графике H1, Drawing mode = Steps

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 5 Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор показывает историю сделок на указанном периоде.

SAR_Price_Targets SAR_Price_Targets

Индикатор Parabolic SAR Price Targets

Choppy_Market_ADX_Indicator Choppy_Market_ADX_Indicator

Индикатор Choppy Market ADX