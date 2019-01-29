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Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5
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Insid_Outside_Bar. Внутренний бар, внешний бар.
Два паттерна в одном индикаторе, показывает как внутренние, так и внешние бары.iMACD minimum indent
Торговая система на базе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)
GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF
Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMTF_MA_Channel
Индикатор Multi Time Frame MA Channel