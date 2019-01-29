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Индикаторы

Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
2074
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает раскладку по открытым и закрытым сделкам на указанном периоде истории.

По нему удобно анализировать прибыль полученную на конкретной паре или по конкретному магик номеру.

Предлагайте что бы Вы еще хотели видеть в данном индикаторе

индикатор

Insid_Outside_Bar. Внутренний бар, внешний бар. Insid_Outside_Bar. Внутренний бар, внешний бар.

Два паттерна в одном индикаторе, показывает как внутренние, так и внешние бары.

iMACD minimum indent iMACD minimum indent

Торговая система на базе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MTF_MA_Channel MTF_MA_Channel

Индикатор Multi Time Frame MA Channel