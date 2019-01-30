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Индикаторы

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1723
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr.ex5.


Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF

Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 5 Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор показывает историю сделок на указанном периоде.

Insid_Outside_Bar. Внутренний бар, внешний бар. Insid_Outside_Bar. Внутренний бар, внешний бар.

Два паттерна в одном индикаторе, показывает как внутренние, так и внешние бары.

MTF_MA_Channel MTF_MA_Channel

Индикатор Multi Time Frame MA Channel

SAR_Price_Targets SAR_Price_Targets

Индикатор Parabolic SAR Price Targets