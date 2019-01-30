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Индикаторы

Choppy_Market_ADX_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2273
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор Choppy Market ADX создан на основе сглаженного ADX (Smoothed ADX).
Ставит сигнальные указатели при пересечении линий +SDI и -SDI индикатора Smoothed ADX, а также рисует зоны, где линия SADX ниже заданного пользователем уровня.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Smoothed ADX Period - период расчёта индикатора Smoothed ADX
  • Smoothed ADX Primary smoothing factor - первичный фактор сглаживания индикатора Smoothed ADX
  • Smoothed ADX Secondary smoothing factor - вторичный фактор сглаживания индикатора Smoothed ADX
  • Level - уровень, ниже которого рисовать зоны
  • Zone color - цвет рисуемого прямоугольника зоны
  • Zone border style - стиль рамки прямоугольника зоны
  • Zone border width - толщина рамки прямоугольника зоны
  • Filled zone - закрашивать ли прямоугольник зоны цветом
  • Draw zone as background - рисовать прямоугольник зоны как фон

Рис.1. Choppy Market ADX


Рис.2. Choppy Market ADX + Smoothed ADX


SAR_Price_Targets SAR_Price_Targets

Индикатор Parabolic SAR Price Targets

MTF_MA_Channel MTF_MA_Channel

Индикатор Multi Time Frame MA Channel

OBOS_Overlay_with_Alert OBOS_Overlay_with_Alert

Индикатор OBOS Overlay with Alerts

PA_Colored_Candle PA_Colored_Candle

Индикатор Price Action Colored Candle