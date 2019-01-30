Сигнальный индикатор Choppy Market ADX создан на основе сглаженного ADX (Smoothed ADX).

Ставит сигнальные указатели при пересечении линий +SDI и -SDI индикатора Smoothed ADX, а также рисует зоны, где линия SADX ниже заданного пользователем уровня.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Smoothed ADX Period - период расчёта индикатора Smoothed ADX

- период расчёта индикатора Smoothed ADX Smoothed ADX Primary smoothing factor - первичный фактор сглаживания индикатора Smoothed ADX

- первичный фактор сглаживания индикатора Smoothed ADX Smoothed ADX Secondary smoothing factor - вторичный фактор сглаживания индикатора Smoothed ADX

- вторичный фактор сглаживания индикатора Smoothed ADX Level - уровень, ниже которого рисовать зоны

- уровень, ниже которого рисовать зоны Zone color - цвет рисуемого прямоугольника зоны

- цвет рисуемого прямоугольника зоны Zone border style - стиль рамки прямоугольника зоны

- стиль рамки прямоугольника зоны Zone border width - толщина рамки прямоугольника зоны

- толщина рамки прямоугольника зоны Filled zone - закрашивать ли прямоугольник зоны цветом

- закрашивать ли прямоугольник зоны цветом Draw zone as background - рисовать прямоугольник зоны как фон