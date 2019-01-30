Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Choppy_Market_ADX_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2273
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сигнальный индикатор Choppy Market ADX создан на основе сглаженного ADX (Smoothed ADX).
Ставит сигнальные указатели при пересечении линий +SDI и -SDI индикатора Smoothed ADX, а также рисует зоны, где линия SADX ниже заданного пользователем уровня.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Smoothed ADX Period - период расчёта индикатора Smoothed ADX
- Smoothed ADX Primary smoothing factor - первичный фактор сглаживания индикатора Smoothed ADX
- Smoothed ADX Secondary smoothing factor - вторичный фактор сглаживания индикатора Smoothed ADX
- Level - уровень, ниже которого рисовать зоны
- Zone color - цвет рисуемого прямоугольника зоны
- Zone border style - стиль рамки прямоугольника зоны
- Zone border width - толщина рамки прямоугольника зоны
- Filled zone - закрашивать ли прямоугольник зоны цветом
- Draw zone as background - рисовать прямоугольник зоны как фон
Рис.1. Choppy Market ADX
Рис.2. Choppy Market ADX + Smoothed ADX
SAR_Price_Targets
Индикатор Parabolic SAR Price TargetsMTF_MA_Channel
Индикатор Multi Time Frame MA Channel
OBOS_Overlay_with_Alert
Индикатор OBOS Overlay with AlertsPA_Colored_Candle
Индикатор Price Action Colored Candle