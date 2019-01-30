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SAR_Price_Targets - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Parabolic SAR Price Targets основан на стандартном индикаторе Parabolic SAR. Отображает на графике точки смены направлений SAR, на баре последнего изменения направления рисует линию входа в позицию, уровень установки StopLoss и четыре уровня TakeProfit.
Имеет двадцать четыре настраиваемых параметра:
- SAR Step - параметр Step индикатора Parabolic SAR
- SAR Maximum - параметр Maximum индикатора Parabolic SAR
- First target level - первый целевой уровень TakeProfit
- Second target level - второй целевой уровень TakeProfit
- Third target level - третий целевой уровень TakeProfit
- Fourth target level - четвёртый целевой уровень TakeProfit
- Font name - наименование шрифта надписей
- Font size - размер шрифта надписей
- Buy entry line color - цвет уровня входа в длинную позицию
- Sell entry line color - цвет уровня входа в короткую позицию
- Entry line width - толщина линии уровня входа в позиции
- Entry line style - стиль линии уровня входа в позиции
- Stop line color - цвет линии уровня StopLoss
- Stop line width - толщина линии уровня StopLoss
- Stop line style - стиль линии уровня StopLoss
- First target line color - цвет линии первого целевого уровня
- First target line width - толщина линии первого целевого уровня
- Second target line color - цвет второго первого целевого уровня
- Second target line width - толщина линии второго целевого уровня
- Third target line color - цвет линии третьего целевого уровня
- Third target line width - толщина линии третьего целевого уровня
- Fourth target line color - цвет линии четвёртого целевого уровня
- Fourth target line width - толщина линии четвёртого целевого уровня
- Targets line style - стиль линий целевых уровней
- Уровнем входа в позицию считается цена открытия бара, на котором произошла смена направления Parabolic SAR.
- Уровнем StopLoss считается последняя точка смены направления Parabolic SAR.
- Уровни TakeProfit рассчитываются как величина StopLoss в пунктах, умноженная на размер целевого уровня для каждого из уровней.
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