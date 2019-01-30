Индикатор Parabolic SAR Price Targets основан на стандартном индикаторе Parabolic SAR. Отображает на графике точки смены направлений SAR, на баре последнего изменения направления рисует линию входа в позицию, уровень установки StopLoss и четыре уровня TakeProfit.



Имеет двадцать четыре настраиваемых параметра:

SAR Step - параметр Step индикатора Parabolic SAR

- параметр Step индикатора Parabolic SAR SAR Maximum - параметр Maximum индикатора Parabolic SAR

- параметр Maximum индикатора Parabolic SAR First target level - первый целевой уровень TakeProfit

- первый целевой уровень TakeProfit Second target level - второй целевой уровень TakeProfit

- второй целевой уровень TakeProfit Third target level - третий целевой уровень TakeProfit

- третий целевой уровень TakeProfit Fourth target level - четвёртый целевой уровень TakeProfit

- четвёртый целевой уровень TakeProfit Font name - наименование шрифта надписей

- наименование шрифта надписей Font size - размер шрифта надписей

- размер шрифта надписей Buy entry line color - цвет уровня входа в длинную позицию

- цвет уровня входа в длинную позицию Sell entry line color - цвет уровня входа в короткую позицию

- цвет уровня входа в короткую позицию Entry line width - толщина линии уровня входа в позиции

- толщина линии уровня входа в позиции Entry line style - стиль линии уровня входа в позиции

- стиль линии уровня входа в позиции Stop line color - цвет линии уровня StopLoss

- цвет линии уровня StopLoss Stop line width - толщина линии уровня StopLoss

- толщина линии уровня StopLoss Stop line style - стиль линии уровня StopLoss

- стиль линии уровня StopLoss First target line color - цвет линии первого целевого уровня

- цвет линии первого целевого уровня First target line width - толщина линии первого целевого уровня

- толщина линии первого целевого уровня Second target line color - цвет второго первого целевого уровня

- цвет второго первого целевого уровня Second target line width - толщина линии второго целевого уровня

- толщина линии второго целевого уровня Third target line color - цвет линии третьего целевого уровня

- цвет линии третьего целевого уровня Third target line width - толщина линии третьего целевого уровня

- толщина линии третьего целевого уровня Fourth target line color - цвет линии четвёртого целевого уровня

- цвет линии четвёртого целевого уровня Fourth target line width - толщина линии четвёртого целевого уровня

- толщина линии четвёртого целевого уровня Targets line style - стиль линий целевых уровней

Уровнем входа в позицию считается цена открытия бара, на котором произошла смена направления Parabolic SAR.

Уровнем StopLoss считается последняя точка смены направления Parabolic SAR.

Уровни TakeProfit рассчитываются как величина StopLoss в пунктах, умноженная на размер целевого уровня для каждого из уровней.