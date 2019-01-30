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MTF_ATR_Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi Time Frame ATR Channel - мультитаймфреймный ATR-канал, состоящий из центральной линии и трёх каналов, построенных от центральной линии. Центральная линия канала имеет возможность расчёта из восемнадцати различных типов скользящих средних.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- ATR period - период расчёта ATR
- MA period - период расчёта MA
- MA method - метод расчёта MA
- MA applied price - цена расчёта MA
- ATR multiplier - множитель ATR (ширина каналов)
- Timeframe - расчётный таймфрейм
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
В качестве метода расчёта МА доступны 18 типов скользящих средних:
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
Расчёт:
Center = MA
Top1 = Center + ATR * ATR multiplier
Top2 = Center + ATR * ATR multiplier * 2.0
Top3 = Center + ATR * ATR multiplier * 3.0
Bottom1 = Center - ATR * ATR multiplier
Bottom2 = Center - ATR * ATR multiplier * 2.0
Bottom3 = Center - ATR * ATR multiplier * 3.0
где:
MA = MA(MA applied price, MA period, MA method)
ATR = ATR(ATR period)
Рис.1. Multi Time Frame ATR Channel. Timeframe = Current
Рис.2. Multi Time Frame ATR Channel. Timeframe = H4, Drawing mode = Slope
Рис.3. Multi Time Frame ATR Channel. Timeframe = H4, Drawing mode = Steps
Индикатор True Strength Index OverlayPA_Colored_Candle
Индикатор Price Action Colored Candle
Индикатор Advance Volume Weighted Average Price oscillatorPrevious_Year_HLC
Индикатор Previous Year HLC