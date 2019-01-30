Расчёт:

Center = MA

Top1 = Center + ATR * ATR multiplier

Top2 = Center + ATR * ATR multiplier * 2.0

Top3 = Center + ATR * ATR multiplier * 3.0

Bottom1 = Center - ATR * ATR multiplier

Bottom2 = Center - ATR * ATR multiplier * 2.0

Bottom3 = Center - ATR * ATR multiplier * 3.0