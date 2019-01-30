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Индикаторы

MTF_ATR_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4556
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Multi Time Frame ATR Channel - мультитаймфреймный ATR-канал, состоящий из центральной линии и трёх каналов, построенных от центральной линии. Центральная линия канала имеет возможность расчёта из восемнадцати различных типов скользящих средних.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • ATR period - период расчёта ATR
  • MA period - период расчёта MA
  • MA method - метод расчёта MA
  • MA applied price - цена расчёта MA
  • ATR multiplier - множитель ATR (ширина каналов)
  • Timeframe - расчётный таймфрейм
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями

В качестве метода расчёта МА доступны 18 типов скользящих средних:

Расчёт:

Center = MA
Top1 = Center + ATR *  ATR multiplier
Top2 = Center + ATR *  ATR multiplier * 2.0
Top3 = Center + ATR *  ATR multiplier * 3.0

Bottom1 = Center - ATR *  ATR multiplier
Bottom2 = Center - ATR *  ATR multiplier * 2.0
Bottom3 = Center - ATR *  ATR multiplier * 3.0

где:

MA  = MA(MA applied price, MA period, MA method)
ATR = ATR(ATR period)

Рис.1. Multi Time Frame ATR Channel. Timeframe = Current


Рис.2. Multi Time Frame ATR Channel. Timeframe = H4, Drawing mode = Slope


Рис.3. Multi Time Frame ATR Channel. Timeframe = H4, Drawing mode = Steps

TSI_Overlay TSI_Overlay

Индикатор True Strength Index Overlay

PA_Colored_Candle PA_Colored_Candle

Индикатор Price Action Colored Candle

VWAP_Oscillator VWAP_Oscillator

Индикатор Advance Volume Weighted Average Price oscillator

Previous_Year_HLC Previous_Year_HLC

Индикатор Previous Year HLC