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Индикаторы

VWAP_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3850
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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Индикатор Advance Volume Weighted Average Price oscillator - это осциллятор на основе разницы линий индикатора Advance Volume Weighted Average Price (VWAP).

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Draw mode - режим отображения
    • Daily/Weekly Oscillator - осциллятор разницы линий Daily и Weekly
    • Daily and Weekly lines - две линии осцилляторов: Daily и Weekly
    • Daily line - линия осциллятора Daily
    • Weekly line - линия осциллятора Weekly
  • Inverse Daily/Weekly Osc - инвертировать гистограмму осциллятора Daily/Weekly Oscillator

Расчёт:

Daily  = LineD - LineM
Weekly = LineW - LineM
DWosc  = Daily - Weekly

где:

LineD - линия Daily индикатора VWAP
LineW - линия Weekly индикатора VWAP
LineM - линия Monthly индикатора VWAP

Рис.1. Advance Volume Weighted Average Price oscillator. Draw mode = Daily/Weekly Oscillator


Рис.2. Advance Volume Weighted Average Price oscillator. Draw mode = Daily and Weekly lines


Рис.3. Advance Volume Weighted Average Price oscillator. Draw mode = Daily line


Рис.4. Advance Volume Weighted Average Price oscillator. Draw mode = Weekly line

MTF_ATR_Channel MTF_ATR_Channel

Индикатор Multi Time Frame ATR Channel

TSI_Overlay TSI_Overlay

Индикатор True Strength Index Overlay

Previous_Year_HLC Previous_Year_HLC

Индикатор Previous Year HLC

VWAP VWAP

Индикатор Advance Volume Weighted Average Price