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VWAP_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Advance Volume Weighted Average Price oscillator - это осциллятор на основе разницы линий индикатора Advance Volume Weighted Average Price (VWAP).
Имеет два настраиваемых параметра:
- Draw mode - режим отображения
- Daily/Weekly Oscillator - осциллятор разницы линий Daily и Weekly
- Daily and Weekly lines - две линии осцилляторов: Daily и Weekly
- Daily line - линия осциллятора Daily
- Weekly line - линия осциллятора Weekly
- Inverse Daily/Weekly Osc - инвертировать гистограмму осциллятора Daily/Weekly Oscillator
Расчёт:
Daily = LineD - LineM
Weekly = LineW - LineM
DWosc = Daily - Weekly
где:
LineD - линия Daily индикатора VWAP
LineW - линия Weekly индикатора VWAP
LineM - линия Monthly индикатора VWAP
Рис.1. Advance Volume Weighted Average Price oscillator. Draw mode = Daily/Weekly Oscillator
Рис.2. Advance Volume Weighted Average Price oscillator. Draw mode = Daily and Weekly lines
Рис.3. Advance Volume Weighted Average Price oscillator. Draw mode = Daily line
Рис.4. Advance Volume Weighted Average Price oscillator. Draw mode = Weekly line
Индикатор Multi Time Frame ATR ChannelTSI_Overlay
Индикатор True Strength Index Overlay
Индикатор Previous Year HLCVWAP
Индикатор Advance Volume Weighted Average Price