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Индикаторы

PA_Colored_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2710
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Индикатор Price Action Colored Candle рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения трёх свечей.

Настраиваемых параметров не имеет.

Цвет:

  • Если Close0 > Low1 и Close1 > Low2
    Бычья свеча рисуется ярко-зелёным цветом
    Медвежья свеча рисуется бледно-зелёным цветом
    Свеча без тела рисуется тёмно-зелёным цветом
  • Если Close0 < High1 и Close1 < High2
    Медвежья свеча рисуется ярко-красным цветом
    Бычья свеча рисуется бледно-красным цветом
    Свеча без тела рисуется тёмно-красным цветом
  • Текущая свеча, если Close не выходит за пределы High и Low предыдущей свечи, рисуется
    Если бычья - бледно-зелёным цветом
    Если медвежья - бледно-красным цветом
  • В любых иных случаях
    Бычья свеча рисуется тёмно-зелёным цветом
    Медвежья свеча рисуется тёмно-красным цветом

Для отслеживания бычьего и медвежьего состояний трёх соседних свечей (Close0 > Low1 и Close1 > Low2  и  Close0 < High1 и Close1 < High2) в соответствующие сигнальные буферы индикатора заносятся цены открытия этих свечей

OBOS_Overlay_with_Alert OBOS_Overlay_with_Alert

Индикатор OBOS Overlay with Alerts

Choppy_Market_ADX_Indicator Choppy_Market_ADX_Indicator

Индикатор Choppy Market ADX

TSI_Overlay TSI_Overlay

Индикатор True Strength Index Overlay

MTF_ATR_Channel MTF_ATR_Channel

Индикатор Multi Time Frame ATR Channel