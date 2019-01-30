Индикатор Price Action Colored Candle рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения трёх свечей.

Настраиваемых параметров не имеет.

Для отслеживания бычьего и медвежьего состояний трёх соседних свечей (Close0 > Low1 и Close1 > Low2 и Close0 < High1 и Close1 < High2) в соответствующие сигнальные буферы индикатора заносятся цены открытия этих свечей

