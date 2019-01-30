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PA_Colored_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Price Action Colored Candle рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения трёх свечей.
Настраиваемых параметров не имеет.
Цвет:
- Если Close0 > Low1 и Close1 > Low2
Бычья свеча рисуется ярко-зелёным цветом
Медвежья свеча рисуется бледно-зелёным цветом
Свеча без тела рисуется тёмно-зелёным цветом
- Если Close0 < High1 и Close1 < High2
Медвежья свеча рисуется ярко-красным цветом
Бычья свеча рисуется бледно-красным цветом
Свеча без тела рисуется тёмно-красным цветом
- Текущая свеча, если Close не выходит за пределы High и Low предыдущей свечи, рисуется
Если бычья - бледно-зелёным цветом
Если медвежья - бледно-красным цветом
- В любых иных случаях
Бычья свеча рисуется тёмно-зелёным цветом
Медвежья свеча рисуется тёмно-красным цветом
Для отслеживания бычьего и медвежьего состояний трёх соседних свечей (Close0 > Low1 и Close1 > Low2 и Close0 < High1 и Close1 < High2) в соответствующие сигнальные буферы индикатора заносятся цены открытия этих свечей
OBOS_Overlay_with_Alert
Индикатор OBOS Overlay with AlertsChoppy_Market_ADX_Indicator
Индикатор Choppy Market ADX
TSI_Overlay
Индикатор True Strength Index OverlayMTF_ATR_Channel
Индикатор Multi Time Frame ATR Channel