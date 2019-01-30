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Индикаторы

Previous_Year_HLC - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2242
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Previous Year High,Low,Close отображает на графике три линии - максимальную, минимальную и цену закрытия прошлого года.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Year number (0 - current, 1 - previous, etc) - номер года, цены которого будут отображаться (0 - текущий, 1 - прошлый, 2 - позапрошлый, и т.д.)
  • Display labels with prices for price lines - отображать метки с ценами для ценовых линий
  • Label size for High line - размер метки для линии High
  • Label size for Low line - размер метки для линии Low
  • Label size for Close line - размер метки для линии Close

Так как индикатор использует для вычисления года месячный график, следует иметь в виду, что при первом запуске требуется время для подкачки истории с месячного таймфрейма, поэтому индикатор отрисуется не сразу


VWAP_Oscillator VWAP_Oscillator

Индикатор Advance Volume Weighted Average Price oscillator

MTF_ATR_Channel MTF_ATR_Channel

Индикатор Multi Time Frame ATR Channel

VWAP VWAP

Индикатор Advance Volume Weighted Average Price

OsMA_Alert OsMA_Alert

Индикатор OsMA Alert