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Previous_Year_HLC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Previous Year High,Low,Close отображает на графике три линии - максимальную, минимальную и цену закрытия прошлого года.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Year number (0 - current, 1 - previous, etc) - номер года, цены которого будут отображаться (0 - текущий, 1 - прошлый, 2 - позапрошлый, и т.д.)
- Display labels with prices for price lines - отображать метки с ценами для ценовых линий
- Label size for High line - размер метки для линии High
- Label size for Low line - размер метки для линии Low
- Label size for Close line - размер метки для линии Close
Так как индикатор использует для вычисления года месячный график, следует иметь в виду, что при первом запуске требуется время для подкачки истории с месячного таймфрейма, поэтому индикатор отрисуется не сразу
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VWAP
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