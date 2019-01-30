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Индикаторы

TSI_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2148
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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Индикатор True Strength Index Overlay рисует цветные свечи в зависимости от состояния и положения линии индикатора True Strength Index.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • TSI First smoothing period - период первичного сглаживания индикатора TSI
  • TSI Second smoothing period - период вторичного сглаживания индикатора TSI
  • TSI Overbought - уровень перекупленности индикатора TSI
  • TSI Oversold - уровень перепроданности индикатора TSI

Цвета рисуемых свечей задаются в настройках и меняются в зависимости от восьми состояний линии TSI:

  1. TSI выше нуля и направлен вверх
  2. TSI выше нуля и направлен вниз
  3. TSI выше уровня перекупленности и направлен вверх
  4. TSI выше уровня перекупленности и направлен вниз
  5. TSI ниже нуля и направлен вниз
  6. TSI ниже нуля и направлен вверх
  7. TSI ниже уровня перепроданности и направлен вниз
  8. TSI ниже уровня перепроданности и направлен вверх

Для работы индикатора наличие установленного в терминале True Strength Index не требуется - он рассчитывается самостоятельно.

Рис.1. True Strength Index Overlay


Рис.2. True Strength Index Overlay + TSI


PA_Colored_Candle PA_Colored_Candle

Индикатор Price Action Colored Candle

OBOS_Overlay_with_Alert OBOS_Overlay_with_Alert

Индикатор OBOS Overlay with Alerts

MTF_ATR_Channel MTF_ATR_Channel

Индикатор Multi Time Frame ATR Channel

VWAP_Oscillator VWAP_Oscillator

Индикатор Advance Volume Weighted Average Price oscillator