Цвета рисуемых свечей задаются в настройках и меняются в зависимости от восьми состояний линии TSI:



TSI выше нуля и направлен вверх TSI выше нуля и направлен вниз TSI выше уровня перекупленности и направлен вверх TSI выше уровня перекупленности и направлен вниз TSI ниже нуля и направлен вниз TSI ниже нуля и направлен вверх TSI ниже уровня перепроданности и направлен вниз TSI ниже уровня перепроданности и направлен вверх