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TSI_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор True Strength Index Overlay рисует цветные свечи в зависимости от состояния и положения линии индикатора True Strength Index.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- TSI First smoothing period - период первичного сглаживания индикатора TSI
- TSI Second smoothing period - период вторичного сглаживания индикатора TSI
- TSI Overbought - уровень перекупленности индикатора TSI
- TSI Oversold - уровень перепроданности индикатора TSI
Цвета рисуемых свечей задаются в настройках и меняются в зависимости от восьми состояний линии TSI:
- TSI выше нуля и направлен вверх
- TSI выше нуля и направлен вниз
- TSI выше уровня перекупленности и направлен вверх
- TSI выше уровня перекупленности и направлен вниз
- TSI ниже нуля и направлен вниз
- TSI ниже нуля и направлен вверх
- TSI ниже уровня перепроданности и направлен вниз
- TSI ниже уровня перепроданности и направлен вверх
Для работы индикатора наличие установленного в терминале True Strength Index не требуется - он рассчитывается самостоятельно.
Рис.1. True Strength Index Overlay
Рис.2. True Strength Index Overlay + TSI
PA_Colored_Candle
Индикатор Price Action Colored CandleOBOS_Overlay_with_Alert
Индикатор OBOS Overlay with Alerts
MTF_ATR_Channel
Индикатор Multi Time Frame ATR ChannelVWAP_Oscillator
Индикатор Advance Volume Weighted Average Price oscillator