Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MTF_MCP_MA_Difference - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2621
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Multi timeframe multi currency pair MA Difference - мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор, отображающий разницу двух скользящих средних.
Позволяет выбрать символ, таймфрейм, период и тип и цену расчёта для каждой из сравниваемых скользящих средних.
Имеет четырнадцать настраиваемых параметров:
- First MA symbol - символ первой МА
- First MA timeframe - таймфрейм первой МА
- First MA period - период расчёта первой МА
- First MA method - метод расчёта первой МА
- First MA applied price - цена расчёта первой МА
- Second MA symbol - символ второй МА
- Second MA timeframe - таймфрейм второй МА
- Second MA period - период расчёта второй МА
- Second MA method - метод расчёта второй МА
- Second MA applied price - цена расчёта второй МА
- Signal period - период расчёта сигнальной линии
- Signal method - метод расчёта сигнальной линии
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
- Normalize points - нормализация пунктов сравниваемых символов скользящих средних для корректного построения осциллятора (Yes/No)
В качестве метода расчёта МА доступны 18 типов скользящих средних:
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
Для построения индикатора в виде осциллятора необходимо использовать нормализацию пунктов, которая заключается в сравнении относительной величины разницы текущего и предыдущего баров в пунктах для каждого из используемых символов.
Рис.1. Сравнение ЕМА(USDJPY, H4) с ЕМА(EURUSD, H8) на графике GBPUSD H1. Normalize points = No, Drawing mode = Slope
Рис.2. Сравнение ЕМА(USDJPY, H4) с ЕМА(EURUSD, H8) на графике GBPUSD H1. Normalize points = No, Drawing mode = Steps
Рис.3. Сравнение ЕМА(USDJPY, H4) с ЕМА(EURUSD, H8) на графике GBPUSD H1. Normalize points = Yes, Drawing mode = Slope
Рис.4. Сравнение ЕМА(USDJPY, H4) с ЕМА(EURUSD, H8) на графике GBPUSD H1. Normalize points = Yes, Drawing mode = Steps
Индикатор InfluxTimed_MACD
Индикатор Timed MACD
Индикатор ZigZag CounterFlounce
Анализ OHLC на текущем таймфрейме и на таймфрейме D1