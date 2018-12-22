Индикатор-осциллятор Multi timeframe multi currency pair MA Difference - мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор, отображающий разницу двух скользящих средних.

Позволяет выбрать символ, таймфрейм, период и тип и цену расчёта для каждой из сравниваемых скользящих средних.

Имеет четырнадцать настраиваемых параметров:

First MA symbol - символ первой МА

- символ первой МА First MA timeframe - таймфрейм первой МА

- таймфрейм первой МА First MA period - период расчёта первой МА

- период расчёта первой МА First MA method - метод расчёта первой МА

- метод расчёта первой МА First MA applied price - цена расчёта первой МА

- цена расчёта первой МА Second MA symbol - символ второй МА

- символ второй МА Second MA timeframe - таймфрейм второй МА

- таймфрейм второй МА Second MA period - период расчёта второй МА

- период расчёта второй МА Second MA method - метод расчёта второй МА

- метод расчёта второй МА Second MA applied price - цена расчёта второй МА

- цена расчёта второй МА Signal period - период расчёта сигнальной линии

- период расчёта сигнальной линии Signal method - метод расчёта сигнальной линии

- метод расчёта сигнальной линии Drawing mode - режим рисования

- режим рисования Steps - лесенкой

- лесенкой

Slope - наклонными линиями

- наклонными линиями Normalize points - нормализация пунктов сравниваемых символов скользящих средних для корректного построения осциллятора (Yes/No)





