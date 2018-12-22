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Индикаторы

MTF_MCP_MA_Difference - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
2621
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Multi timeframe multi currency pair MA Difference - мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор, отображающий разницу двух скользящих средних.

Позволяет выбрать символ, таймфрейм, период и тип и цену расчёта для каждой из сравниваемых скользящих средних.

Имеет четырнадцать настраиваемых параметров:

  • First MA symbol - символ первой МА
  • First MA timeframe - таймфрейм первой МА
  • First MA period - период расчёта первой МА
  • First MA method - метод расчёта первой МА
  • First MA applied price - цена расчёта первой МА
  • Second MA symbol - символ второй МА
  • Second MA timeframe - таймфрейм второй МА
  • Second MA period - период расчёта второй МА
  • Second MA method - метод расчёта второй МА
  • Second MA applied price - цена расчёта второй МА
  • Signal period - период расчёта сигнальной линии
  • Signal method - метод расчёта сигнальной линии
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями
  • Normalize points - нормализация пунктов сравниваемых символов скользящих средних для корректного построения осциллятора (Yes/No)

В качестве метода расчёта МА доступны 18 типов скользящих средних:

Для построения индикатора в виде осциллятора необходимо использовать нормализацию пунктов, которая заключается в сравнении относительной величины разницы текущего и предыдущего баров в пунктах для каждого из используемых символов.

Рис.1. Сравнение ЕМА(USDJPY, H4) с ЕМА(EURUSD, H8) на графике GBPUSD H1. Normalize points = No, Drawing mode = Slope


Рис.2. Сравнение ЕМА(USDJPY, H4) с ЕМА(EURUSD, H8) на графике GBPUSD H1. Normalize points = No, Drawing mode = Steps


Рис.3. Сравнение ЕМА(USDJPY, H4) с ЕМА(EURUSD, H8) на графике GBPUSD H1. Normalize points = Yes, Drawing mode = Slope


Рис.4. Сравнение ЕМА(USDJPY, H4) с ЕМА(EURUSD, H8) на графике GBPUSD H1. Normalize points = Yes, Drawing mode = Steps


Influx Influx

Индикатор Influx

Timed_MACD Timed_MACD

Индикатор Timed MACD

ZigZag_Counter ZigZag_Counter

Индикатор ZigZag Counter

Flounce Flounce

Анализ OHLC на текущем таймфрейме и на таймфрейме D1