CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Influx - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
2857
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В основном Influx - это индикатор MACD.
В отличие от обычного MACD, период которого определяется числом периодов, период скользящих Influx  указывается в секундах.
Кроме того, для уменьшения времени задержки применяется дополнительный фильтр.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Fast duration (seconds) - величина для расчёта быстрой МА в секундах
  • Slow duration (seconds) - величина для расчёта медленной МА в секундах
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

Influx = Fast - Slow

где:

Fast = 2.0 * RawFast - FastMA
Slow = 2.0 * RawSlow - SlowMA

FastMA - Среднее RawFast за последние Fast duration секунд
SlowMA - Среднее RawSlow за последние Slow duration секунд

RawFast - Среднее Applied price за последние Fast duration секунд
RawSlow - Среднее Applied price за последние Slow duration секунд

Индикатор лучше работает на небольших таймфреймах.
Стоит учитывать, что для больших таймфреймов количество секунд должно исчисляться в тысячах и десятках тысяч


Timed_MACD Timed_MACD

Индикатор Timed MACD

GRAB GRAB

Индикатор GRAB

MTF_MCP_MA_Difference MTF_MCP_MA_Difference

Индикатор MTF MCP MA Difference

ZigZag_Counter ZigZag_Counter

Индикатор ZigZag Counter