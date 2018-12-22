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Influx - индикатор для MetaTrader 5
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В основном Influx - это индикатор MACD.
В отличие от обычного MACD, период которого определяется числом периодов, период скользящих Influx указывается в секундах.
Кроме того, для уменьшения времени задержки применяется дополнительный фильтр.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Fast duration (seconds) - величина для расчёта быстрой МА в секундах
- Slow duration (seconds) - величина для расчёта медленной МА в секундах
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
Influx = Fast - Slow
где:
Fast = 2.0 * RawFast - FastMA
Slow = 2.0 * RawSlow - SlowMA
FastMA - Среднее RawFast за последние Fast duration секунд
SlowMA - Среднее RawSlow за последние Slow duration секунд
RawFast - Среднее Applied price за последние Fast duration секунд
RawSlow - Среднее Applied price за последние Slow duration секунд
Индикатор лучше работает на небольших таймфреймах.
Стоит учитывать, что для больших таймфреймов количество секунд должно исчисляться в тысячах и десятках тысяч
Индикатор Timed MACDGRAB
Индикатор GRAB
Индикатор MTF MCP MA DifferenceZigZag_Counter
Индикатор ZigZag Counter