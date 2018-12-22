В основном Influx - это индикатор MACD.

В отличие от обычного MACD, период которого определяется числом периодов, период скользящих Influx указывается в секундах.

Кроме того, для уменьшения времени задержки применяется дополнительный фильтр.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Fast duration (seconds) - величина для расчёта быстрой МА в секундах

- величина для расчёта быстрой МА в секундах Slow duration (seconds) - величина для расчёта медленной МА в секундах

- величина для расчёта медленной МА в секундах Method - метод расчёта

- метод расчёта Applied price - цена расчёта