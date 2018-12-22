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Индикаторы

ZigZag_Counter - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
3851
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор ZigZag Counter - это стандартный зигзаг с отображением на его экстремумах значений пройденных баров и пунктов луча зигзага от прошлого экстремума.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Depth - параметр Depth индикатора зигзаг
  • Deviation - параметр Deviation индикатора зигзаг
  • Backstep - параметр Backstep индикатора зигзаг
  • Upper labels color - цвет меток на верхних экстремумах зигзага
  • Lower labels color - цвет меток на нижних экстремумах зигзага
  • Labels font size - размер шрифта
  • Labels font name - наименование шрифта


MTF_MCP_MA_Difference MTF_MCP_MA_Difference

Индикатор MTF MCP MA Difference

Influx Influx

Индикатор Influx

Flounce Flounce

Анализ OHLC на текущем таймфрейме и на таймфрейме D1

Multi_Time_Frame_Overview Multi_Time_Frame_Overview

Индикатор Multi Time Frame Overview