Индикатор ZigZag Counter - это стандартный зигзаг с отображением на его экстремумах значений пройденных баров и пунктов луча зигзага от прошлого экстремума.

Имеет семь настраиваемых параметров:

Depth - параметр Depth индикатора зигзаг

- параметр Depth индикатора зигзаг Deviation - параметр Deviation индикатора зигзаг

- параметр Deviation индикатора зигзаг Backstep - параметр Backstep индикатора зигзаг

- параметр Backstep индикатора зигзаг Upper labels color - цвет меток на верхних экстремумах зигзага

- цвет меток на верхних экстремумах зигзага Lower labels color - цвет меток на нижних экстремумах зигзага

- цвет меток на нижних экстремумах зигзага Labels font size - размер шрифта

- размер шрифта Labels font name - наименование шрифта



