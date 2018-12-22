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ZigZag_Counter - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ZigZag Counter - это стандартный зигзаг с отображением на его экстремумах значений пройденных баров и пунктов луча зигзага от прошлого экстремума.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Depth - параметр Depth индикатора зигзаг
- Deviation - параметр Deviation индикатора зигзаг
- Backstep - параметр Backstep индикатора зигзаг
- Upper labels color - цвет меток на верхних экстремумах зигзага
- Lower labels color - цвет меток на нижних экстремумах зигзага
- Labels font size - размер шрифта
- Labels font name - наименование шрифта
MTF_MCP_MA_Difference
Индикатор MTF MCP MA DifferenceInflux
Индикатор Influx
Flounce
Анализ OHLC на текущем таймфрейме и на таймфрейме D1Multi_Time_Frame_Overview
Индикатор Multi Time Frame Overview