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Индикаторы

Timed_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2463
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор Timed MACD - MACD, рассчитываемый в секундах. В отличие от обычного MACD, период которого определяется числом периодов в барах, период скользящих Timed MACD указывается в секундах.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Fast duration (seconds) - величина для расчёта быстрой МА в секундах
  • Slow duration (seconds) - величина для расчёта медленной МА в секундах
  • Signal period - период сигнальной линии (в барах)
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Upper threshold (points) - верхняя граница порогового фильтра
  • Lower threshold (points) - нижняя граница порогового фильтра

Расчёт:

Timed MACD = RawFast - RawSlow

Signal = MA(Timed MACD, Signal period, Method)

где:

RawFast - Среднее Applied price за последние Fast duration секунд
RawSlow - Среднее Applied price за последние Slow duration секунд

Индикатор лучше работает на небольших таймфреймах.
Стоит учитывать, что для больших таймфреймов количество секунд должно исчисляться в тысячах и десятках тысяч


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