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Timed_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Timed MACD - MACD, рассчитываемый в секундах. В отличие от обычного MACD, период которого определяется числом периодов в барах, период скользящих Timed MACD указывается в секундах.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Fast duration (seconds) - величина для расчёта быстрой МА в секундах
- Slow duration (seconds) - величина для расчёта медленной МА в секундах
- Signal period - период сигнальной линии (в барах)
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Upper threshold (points) - верхняя граница порогового фильтра
- Lower threshold (points) - нижняя граница порогового фильтра
Расчёт:
Timed MACD = RawFast - RawSlow
Signal = MA(Timed MACD, Signal period, Method)
где:
RawFast - Среднее Applied price за последние Fast duration секунд
RawSlow - Среднее Applied price за последние Slow duration секунд
Индикатор лучше работает на небольших таймфреймах.
Стоит учитывать, что для больших таймфреймов количество секунд должно исчисляться в тысячах и десятках тысяч
Influx
Индикатор InfluxMTF_MCP_MA_Difference
Индикатор MTF MCP MA Difference