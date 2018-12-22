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Flounce - эксперт для MetaTrader 5

vlad123
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1453
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Vladimir

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник берёт данные OHLC на текущем таймфрейме и на таймфрейме D1. Работа с объектами OBJ_RECTANGLE.

Flounce

На текущем таймфрейме анализируются два интервала:

  • от бара #0 до бара #Monitoring period - по найденным максимуму и минимуму в этом интервале строится прямоугольник цвета clrMediumPurple (clrMediumPurple)
  • от бара #0 до бара #InpLifetimeForecast - по найденным максимуму и минимуму в этом интервале строится прямоугольник цвета clrLawnGreen (clrLawnGreen)

На таймфрейме D1 максимум и минимум ищутся на интервале от бара #0 до бара #InpMonitoringLargePeriod.



ZigZag_Counter ZigZag_Counter

Индикатор ZigZag Counter

MTF_MCP_MA_Difference MTF_MCP_MA_Difference

Индикатор MTF MCP MA Difference

Multi_Time_Frame_Overview Multi_Time_Frame_Overview

Индикатор Multi Time Frame Overview

AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF

Индикатор AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре