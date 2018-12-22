Автор идеи - Vladimir

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник берёт данные OHLC на текущем таймфрейме и на таймфрейме D1. Работа с объектами OBJ_RECTANGLE.

На текущем таймфрейме анализируются два интервала:

от бара #0 до бара # Monitoring period - по найденным максимуму и минимуму в этом интервале строится прямоугольник цвета clrMediumPurple ( )

- по найденным максимуму и минимуму в этом интервале строится прямоугольник цвета clrMediumPurple ( ) от бара #0 до бара #InpLifetimeForecast - по найденным максимуму и минимуму в этом интервале строится прямоугольник цвета clrLawnGreen ( )

На таймфрейме D1 максимум и минимум ищутся на интервале от бара #0 до бара #InpMonitoringLargePeriod.







