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Flounce - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1453
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- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Vladimir
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник берёт данные OHLC на текущем таймфрейме и на таймфрейме D1. Работа с объектами OBJ_RECTANGLE.
На текущем таймфрейме анализируются два интервала:
- от бара #0 до бара #Monitoring period - по найденным максимуму и минимуму в этом интервале строится прямоугольник цвета clrMediumPurple ()
- от бара #0 до бара #InpLifetimeForecast - по найденным максимуму и минимуму в этом интервале строится прямоугольник цвета clrLawnGreen ()
На таймфрейме D1 максимум и минимум ищутся на интервале от бара #0 до бара #InpMonitoringLargePeriod.
ZigZag_Counter
Индикатор ZigZag CounterMTF_MCP_MA_Difference
Индикатор MTF MCP MA Difference
Multi_Time_Frame_Overview
Индикатор Multi Time Frame OverviewAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF
Индикатор AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре