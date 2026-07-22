Фундаментальный анализ рынка за 22.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

09:00 EET. GBP - Индекс потребительских цен



15:15 EET. EUR - Решение ЕЦБ по основной процентной ставке

15:45 EET. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ

EURUSD:

Евро начинает европейскую сессию около 1,1400 после нового укрепления доллара. Рост нефтяных цен повышает издержки для экономики еврозоны и одновременно поддерживает инфляционные риски, поэтому влияние энергетического фактора для единой валюты остаётся неоднозначным. При этом приближение заседания ЕЦБ ограничивает готовность участников рынка наращивать позиции до появления новых сигналов по ставкам.

Главный импульс текущей сессии формирует доллар США. Доходность десятилетних казначейских облигаций удерживается вблизи многомесячных максимумов, а сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке поддерживает спрос на американскую валюту. Рынок также допускает сохранение ставки ФРС на ближайшем заседании, но вероятность её повышения позднее в году не исчезла, что усиливает преимущество доллара перед евро.

Локальная поддержка евро со стороны ожиданий более жёстких сигналов ЕЦБ пока недостаточна, чтобы изменить общий сценарий. Высокая стоимость энергии способна одновременно сдерживать экономический рост региона и заставлять регулятор действовать осторожно. Пока доходности США остаются повышенными, а спрос на доллар сохраняется, базовый сценарий допускает дальнейшее снижение EUR/USD.

Торговая идея: SELL 1.1400, SL 1.1430, TP 1.1330





GBPUSD:





Фунт входит в сессию в районе 1,3385 после нескольких дней снижения. Инвесторы оценивают первые решения нового правительства Великобритании и возможные способы финансирования дополнительных расходов. Заявленное сохранение действующих бюджетных правил частично снижает тревогу, однако риск роста заимствований и будущего повышения налогов продолжает ограничивать интерес к британской валюте.

Свежая статистика показала, что рынок труда стабилизируется на слабых уровнях: рост заработной платы и безработица почти не изменились, а число работников в платёжных ведомостях не продемонстрировало уверенного восстановления. Для Банка Англии такой фон не создаёт достаточных оснований для заметного ужесточения позиции. Это отличает фунт от доллара, который получает поддержку со стороны более высоких доходностей США и геополитического спроса.

Внешний долларовый импульс остаётся сильнее локальных факторов поддержки фунта. Даже привлекательная доходность британских активов не полностью компенсирует бюджетную неопределённость и слабую динамику занятости. При сохранении дорогой нефти и повышенных доходностей казначейских облигаций США приоритет в GBP/USD остаётся за сценарием снижения.

Торговая идея: SELL 1.3385, SL 1.3420, TP 1.3300





USDJPY:

Иена остаётся под давлением после ослабления к минимумам почти за четыре десятилетия. Рост стоимости импортируемой нефти увеличивает нагрузку на японскую экономику и ухудшает торговый баланс, тогда как слабая валюта дополнительно повышает стоимость закупок за рубежом. Эти условия поддерживают ожидания осторожного ужесточения Банка Японии, но пока не меняют существенную разницу процентных ставок в пользу США.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США держится около 4,6%, а длинные бумаги торгуются выше 5%, усиливая привлекательность долларовых активов. Одновременно напряжённость на Ближнем Востоке и рост нефти поддерживают американскую валюту. На этом фоне спрос на операции на разнице процентных ставок продолжает работать против иены, а USD/JPY сохраняет потенциал роста.

Главным ограничением остаётся риск валютной интервенции со стороны японских властей после выхода пары выше 163,00. Однако свежих подтверждений немедленных действий пока нет, а предыдущие вмешательства не изменили фундаментальную разницу ставок надолго. При сохранении высоких доходностей США идея покупки USD/JPY остаётся базовой, хотя повышенный интервенционный риск требует более сдержанной цели.

Торговая идея: BUY 163.10, SL 162.75, TP 163.80





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