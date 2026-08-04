Маржинальный анализ рынка за 04.08.2026 XAUUSD

XAUUSD: SELL 4040.30-4090.80, TP1-3989.90, TP2-3865.00.

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4035.00–4070.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости.



Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4022.00-4034.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов.





Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.07.2026.





Котировка нижней границы зоны 1/4–4040.30.





Котировка нижней границы зоны 1/2–4090.80.





Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.07.2026–3989.90.





Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ-3865.00.

Торговые рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.





Sell: 4040.30-4090.80, Take Profit 1–3989.90, Take Profit 2–3865.00.

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