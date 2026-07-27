Фундаментальный анализ рынка за 27.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

EUR/USD начинает сессию восстановлением после снижения прошлой недели. Пауза в ударах США по Ирану и падение нефтяных цен ослабили опасения по поводу нового ускорения американской инфляции. Доходность десятилетних облигаций США снизилась, а вероятность немедленного повышения ставки ФРС немного сократилась, поэтому доллар утратил часть спроса, сформированного геополитической напряжённостью.

Для евро важен результат последнего заседания ЕЦБ. Регулятор сохранил ставки без изменений и подтвердил готовность оценивать поступающие данные без заранее заданной траектории политики. Неопределённость вокруг энергетического шока сдерживает уверенное укрепление единой валюты, однако сегодняшнее снижение нефти уменьшает риск дополнительного давления на экономику еврозоны и поддерживает спрос на евро.

Главным фактором текущей сессии остаётся коррекция доллара перед заседанием ФРС, которое начинается во вторник. Рынок допускает жёсткие сигналы американского регулятора, поэтому потенциал роста EUR/USD ограничен. Тем не менее свежий импульс связан со снижением доходностей и ослаблением защитного спроса на доллар, что делает умеренное продолжение восстановления пары базовым сценарием.

Торговая идея: BUY 1.1405, SL 1.1375, TP 1.1465





GBPUSD:

Фунт получает поддержку в начале недели благодаря снижению нефтяных цен и улучшению отношения инвесторов к рисковым активам. Для Великобритании, зависящей от импорта энергии, это уменьшает угрозу нового роста издержек и инфляции. Доллар отступает после сильной предыдущей недели, поскольку пауза в боевых действиях между США и Ираном снизила спрос на американскую валюту как защитный актив.

Внутренний фон остаётся неоднозначным перед заседанием Банка Англии в четверг. Текущая ставка составляет 3,75%, а недавнее замедление инфляции ограничивает необходимость немедленного ужесточения политики. Слабый рост экономики может заставить регулятор сохранить осторожную позицию. Такая неопределённость не создаёт сильного импульса для фунта, но и не отменяет поддержку со стороны внешнего фона.

Сегодня ключевым фактором GBP/USD выступает ослабление доллара перед заседанием ФРС. Снижение доходностей казначейских облигаций США и сокращение геополитической премии поддерживают восстановление пары. Фискальные риски Великобритании способны ограничить движение, однако при сохранении текущего настроя идея покупок соответствует более сильному краткосрочному импульсу.

Торговая идея: BUY 1.3355, SL 1.3320, TP 1.3425





USDJPY:

Иена начинает неделю с умеренным восстановлением после крупнейшего более чем за два месяца недельного снижения. Падение цен на нефть улучшает фон для Японии как крупного импортёра энергоресурсов и уменьшает риск ухудшения торговых условий. Доходность десятилетних облигаций США снизилась примерно до 4,63%, ослабив поддержку доллара со стороны операций на разнице процентных ставок.

Опору иене дают свежие предупреждения японских властей о готовности действовать при чрезмерных колебаниях курса. Министерство финансов США также призвало Банк Японии продолжать повышение ставок, связывая нормализацию политики со снижением валютной нестабильности. Эти сигналы не гарантируют вмешательства, но при котировках вблизи сорокалетних минимумов иены повышают риск сокращения покупок доллара.

Сдерживающим фактором остаётся широкая разница ставок: рынок ожидает, что Банк Японии в пятницу сохранит осторожную позицию, тогда как ФРС может подтвердить обеспокоенность инфляцией. Однако в пределах текущей сессии снижение нефти, доходностей США и спроса на доллар перевешивает этот структурный фон. Поэтому базовый сценарий допускает дальнейшее умеренное снижение USD/JPY.

Торговая идея: SELL 163.60, SL 164.05, TP 162.50





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