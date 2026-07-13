Фундаментальный анализ рынка за 13.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Для евро ключевым фактором сегодня становится не только давление от дорогой энергии, но и реакция ожиданий по ЕЦБ. Рост цен на нефть снова усиливает инфляционные риски в еврозоне, а это снижает вероятность слишком мягкой позиции регулятора. Экономика региона остаётся чувствительной к стоимости импорта, однако именно инфляционный канал может временно поддержать евро.

Доллар США сохраняет спрос на фоне геополитической напряжённости и роста доходностей, но часть этого преимущества уже учтена рынком после недавней переоценки ожиданий по ФРС. Перед публикацией американской инфляции участники рынка могут осторожнее наращивать покупки доллара, особенно если ожидают подтверждения замедления ценового давления в США. Это создаёт пространство для восстановления EURUSD.

В базовом сценарии преимущество евро выглядит умеренным, но более обоснованным, чем продолжение продаж после сильной реакции на внешний шок. Если ожидания по ЕЦБ останутся устойчивыми, а американские данные не усилят аргументы в пользу более жёсткой позиции ФРС, пара может получить поддержку. При сохранении текущего фундаментального фона идея покупок выглядит рабочим сценарием.

Торговая идея: BUY 1.1400, SL 1.1370, TP 1.1490





GBPUSD:

Фунт получает локальную поддержку от ожиданий по Банку Англии. Для британского регулятора важны не только текущие темпы инфляции, но и устойчивость ценовых ожиданий компаний, а также давление со стороны зарплат. При высокой чувствительности экономики к стоимости энергии рынок может сохранять вероятность дальнейшего повышения ставки, что делает фунт менее уязвимым к общему спросу на доллар.

Политический фактор в Великобритании остаётся источником осторожности, но он уже не выглядит однозначным давлением на валюту. Ранее рынок позитивно воспринял сигналы о приверженности бюджетным правилам, а это снижает премию за фискальный риск. Если новый политический контур не будет подрывать доверие к долговому рынку, внутренний фон способен поддержать интерес к британским активам.

Для GBPUSD важен контраст между локальными британскими факторами и долларом, который уже получил поддержку от геополитики и доходностей. Если ожидания по Банку Англии останутся более жёсткими, а американская инфляция не даст нового импульса доллару, фунт может развить восстановление. В рамках текущих условий идея покупок лучше отражает обновлённый фундаментальный баланс.

Торговая идея: BUY 1.3380, SL 1.3350, TP 1.3470





USDJPY:

Иена остаётся под влиянием японских внутренних факторов, которые стали заметнее после новых сигналов властей. Обсуждение увеличения вложений пенсионных фондов в японские активы показало, что Токио ищет не только словесные, но и рыночные способы снизить давление на валюту. На чувствительных значениях курса это повышает осторожность участников рынка в отношении дальнейшего роста USDJPY.

Банк Японии также сохраняет повод для более внимательной оценки инфляции. Слабая иена повышает стоимость импорта, а дорогая энергия усиливает нагрузку на компании и домохозяйства. Если регулятор продолжит подчёркивать риски превышения инфляции, ожидания по дальнейшим шагам Банка Японии могут поддержать спрос на иену, несмотря на сохраняющуюся разницу ставок.

Доллар США по-прежнему опирается на доходности и ожидания по ФРС, поэтому снижение пары не выглядит односторонним. Но сочетание высоких значений курса, риска реакции японских властей и более внимательной позиции Банка Японии ограничивает потенциал покупок доллара против иены. В текущем фундаментальном фоне идея продаж остаётся более аккуратным сценарием.

Торговая идея: SELL 162.00, SL 162.30, TP 161.10





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