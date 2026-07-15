Фундаментальный анализ рынка за 15.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 EET. USD - Глава ФРС Кевин Уорш выступит с полугодовым докладом в Конгрессе США

EURUSD:

Евро начинает сессию с умеренной поддержкой после замедления инфляции в США. Более слабый июньский индекс потребительских цен снизил вероятность скорого повышения ставки ФРС, что привело к снижению доходностей казначейских облигаций и ослабило позиции доллара. Для EUR/USD это создаёт пространство для восстановления, хотя рынок сохраняет осторожность перед новыми американскими данными.

Локальный фон по еврозоне остаётся неоднозначным. Замедление инфляции в регионе ограничивает необходимость быстрых шагов ЕЦБ, однако возобновившийся рост стоимости энергии вновь повышает неопределённость для цен и экономики. В результате евро получает поддержку прежде всего от изменения ожиданий по ФРС, а не от заметного улучшения собственных перспектив.

Сегодня участники рынка будут оценивать данные по ценам производителей в США и очередное выступление главы ФРС. Более сильные сигналы по инфляции способны вернуть спрос на доллар, но после мягкого потребительского отчёта базовый импульс сессии остаётся направленным против американской валюты. При сохранении текущей переоценки ставок приоритет остаётся за ростом EUR/USD.

Торговая идея: BUY 1.1440, SL 1.1410, TP 1.1515





GBPUSD:

Фунт входит в европейскую сессию устойчивее после того, как более мягкая инфляция в США ослабила ожидания скорого повышения ставки ФРС. Снижение американских доходностей уменьшило преимущество доллара и поддержало GBP/USD. При этом движение остаётся сдержанным: рынок ждёт новых подтверждений того, что замедление ценового давления в США не было разовым.

Внутренний фон Великобритании даёт фунту ограниченную, но заметную опору. Глава Банка Англии отметил, что новая эскалация на Ближнем Востоке повышает неопределённость, однако пока не изменила существенно британский инфляционный прогноз. Это снижает риск резкого пересмотра политики регулятора, хотя высокие цены на нефть и рост стоимости заимствований остаются уязвимостью для экономики.

Политическая и бюджетная неопределённость не позволяет рассчитывать на одностороннее укрепление британской валюты. Тем не менее в пределах текущей сессии общий долларовый фактор выглядит сильнее локальных рисков фунта: слабый американский отчёт уже изменил оценку ближайших действий ФРС. Если данные по ценам производителей не опровергнут этот сигнал, базовый сценарий допускает дальнейший рост GBP/USD.

Торговая идея: BUY 1.3405, SL 1.3370, TP 1.3480





USDJPY:

Иена получает поддержку от снижения доходностей казначейских облигаций США после более мягких данных по американской инфляции. Поскольку USD/JPY особенно чувствительна к разнице доходностей, уменьшение ожиданий скорого повышения ставки ФРС ослабляет главный источник недавнего роста пары. Доллар сохраняет защитный спрос, но в текущей сессии этот фактор уступает реакции рынка на инфляцию.

Дополнительный импульс иене даёт намерение правительства Японии подчеркнуть независимость Банка Японии при выборе денежно-кредитной политики. Это частично снижает опасения, что власти будут препятствовать дальнейшему ужесточению условий. Курс остаётся близким к многолетним минимумам иены, поэтому сохраняется риск новых официальных предупреждений или внезапных действий на валютном рынке.

Разница ставок между США и Японией по-прежнему ограничивает потенциал устойчивого укрепления иены, а данные по ценам производителей США способны изменить картину. Однако текущая переоценка политики ФРС и чувствительность рынка к действиям японских властей создают преимущество для снижения USD/JPY. При сохранении более низких американских доходностей идея продаж соответствует фундаментальному фону.

Торговая идея: SELL 162.20, SL 162.50, TP 161.50





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