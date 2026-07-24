Фундаментальный анализ рынка за 24.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Евро входит в европейскую сессию около 1,1380 после решения ЕЦБ сохранить ключевые ставки без изменений. Регулятор подтвердил зависимость дальнейших шагов от поступающих данных, но не дал рынку ясного сигнала о скором ужесточении политики. Для единой валюты это означает ограниченную поддержку, особенно на фоне неравномерной деловой активности и новых рисков для стоимости энергии.

Главный импульс текущей сессии формирует укрепление доллара США. Доходность десятилетних казначейских облигаций поднялась выше 4,7%, а число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 187 тыс. Одновременно рост нефтяных цен и усиление торговых ограничений повышают инфляционные риски, из-за чего рынок сохраняет вероятность более жёсткой позиции ФРС.

Разница краткосрочных ожиданий остаётся в пользу американской валюты: пауза ЕЦБ не усилила спрос на евро, тогда как устойчивый рынок труда США и высокие доходности поддерживают доллар. Если геополитическая напряжённость и опасения по инфляции сохранятся, EURUSD может оставаться под давлением. В рамках базового сценария приоритет остаётся за снижением пары.

Торговая идея: SELL 1.1380, SL 1.1410, TP 1.1310





GBPUSD:

Фунт начинает сессию без сильного внутреннего импульса после замедления британской инфляции. Индекс потребительских цен в июне вырос на 2,6% в годовом выражении против 2,8% месяцем ранее. Эти данные не исключают дальнейших шагов Банка Англии, однако снижают срочность заметного ужесточения политики и ограничивают способность фунта самостоятельно противостоять укреплению доллара.

Американская валюта получает поддержку от сочетания высоких доходностей и устойчивых данных по рынку труда. Снижение первичных заявок на пособие по безработице до 187 тыс. укрепило оценку состояния экономики США, а рост нефти выше 100 долларов усилил опасения по поводу нового инфляционного давления. Такой фон повышает привлекательность доллара и сдерживает спрос на более чувствительные к внешним рискам валюты.

Для GBPUSD важным ограничением остаётся и внутренний фон Великобритании. Более мягкая инфляция сочетается с бюджетными рисками и высокой стоимостью заимствований, поэтому ожидания по Банку Англии пока не создают достаточного преимущества перед ФРС. При сохранении спроса на доллар и осторожного отношения к риску базовый сценарий допускает дальнейшее снижение пары.

Торговая идея: SELL 1.3310, SL 1.3345, TP 1.3225





USDJPY:

USDJPY удерживается около 163,80 после снижения иены к минимуму почти за 40 лет, однако фундаментальный фон для продолжения роста стал менее односторонним. Министр финансов Японии заявила о готовности к решительным действиям на валютном рынке, а Министерство финансов США указало на нежелательность чрезмерной волатильности и необходимость дальнейших шагов Банка Японии.

Поддержка доллара остаётся значительной. Доходность десятилетних облигаций США превышает 4,7%, ожидания по ФРС стали жёстче, а нефть выше 100 долларов усиливает инфляционные и импортные риски для Японии. Разница процентных ставок по-прежнему работает против иены, поэтому одного словесного предупреждения может быть недостаточно для её устойчивого укрепления.

Тем не менее текущая сессия отличается свежим официальным сигналом и близостью курса к значениям, при которых вероятность практических действий властей заметно возрастает. Потенциал дополнительного укрепления доллара ограничен риском резкого сокращения операций на разнице ставок, тогда как реакция на вмешательство может быть быстрой. Поэтому локальный японский фактор способен перевесить общий долларовый импульс, и базовый сценарий допускает снижение USDJPY.

Торговая идея: SELL 163.80, SL 164.15, TP 162.95





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