Фундаментальный анализ рынка за 31.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Экономика еврозоны показала более уверенный результат, чем ожидал рынок: ВВП во втором квартале вырос на 0,4% после отсутствия роста в начале года. Это поддерживает евро и снижает опасения по поводу немедленного ухудшения деловой активности. Однако ЕЦБ сохранил депозитную ставку на уровне 2,25%, а дальнейшие решения по-прежнему зависят от инфляции и устойчивости внутреннего спроса.

Главный импульс текущей сессии остаётся в пользу доллара США. Американская валюта восстанавливается после снижения, тогда как разница ставок между ФРС и ЕЦБ продолжает работать против евро. Замедление инфляции в США ограничивает потенциал доллара, но не отменяет его преимущества: ставка ФРС остаётся заметно выше, а рынок ждёт новых данных по стоимости труда и деловой активности.

Сильный рост ВВП еврозоны способен сдержать снижение EURUSD, поэтому сценарий продаж требует осторожности. Тем не менее евро уже не получает дополнительной поддержки от свежей статистики, а доллар укрепляется против большинства основных валют. При сохранении текущего импульса базовый сценарий допускает дальнейшее умеренное снижение пары.

Торговая идея: SELL 1.1510, SL 1.1540, TP 1.1440





GBPUSD:

Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75%, однако распределение голосов показало усиление обеспокоенности инфляционными рисками: три члена комитета выступили за повышение. Этот сигнал поддерживает фунт, но регулятор одновременно указал на ограниченные признаки устойчивого переноса дорогой энергии во внутренние цены. Поэтому ожидания скорого ужесточения политики остаются сдержанными.

Преимущество в GBPUSD переходит к доллару США. ФРС также сохранила ставку, но её диапазон 3,50–3,75% остаётся сопоставимым с уровнем Банка Англии, тогда как американская экономика демонстрирует более устойчивый внутренний спрос. Рынок сократил ожидания скорого повышения ставки в Великобритании, а фунт в начале сессии уступает доллару, несмотря на более жёсткое голосование комитета.

Слабость британского рынка труда и риск замедления потребления ограничивают способность фунта развить самостоятельное укрепление. При этом новые данные США могут повысить волатильность и ослабить доллар, если подтвердят дальнейшее охлаждение инфляционного давления. Пока этого не произошло, текущий фундаментальный фон сохраняет приоритет за умеренным снижением GBPUSD.

Торговая идея: SELL 1.3445, SL 1.3480, TP 1.3365





USDJPY:

Банк Японии сохранил краткосрочную ставку на уровне 1%, не дав рынку нового основания для устойчивого укрепления иены. Один член совета выступил за повышение, а регулятор сохранил возможность дальнейших шагов при усилении инфляционных рисков. Однако решение оставить ставку без изменений поддержало восстановление USDJPY после резкого снижения на предыдущей сессии.

Разница процентных ставок остаётся главным фактором в пользу доллара. Ставка ФРС находится в диапазоне 3,50–3,75%, а доходность десятилетних казначейских облигаций США держится выше 4,6%. В таких условиях операции на разнице процентных ставок сохраняют привлекательность, тогда как отсутствие немедленного ужесточения со стороны Банка Японии ограничивает спрос на иену.

Главным риском для покупок USDJPY остаются подтверждённые действия японских властей на валютном рынке и возможность повторного вмешательства при новом ослаблении иены. Этот фактор способен вызвать резкое обратное движение, поэтому потенциал роста пары не выглядит односторонним. Тем не менее после решения Банка Японии текущий фундаментальный импульс остаётся в пользу дальнейшего восстановления USDJPY.

Торговая идея: BUY 160.80, SL 160.25, TP 161.90





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